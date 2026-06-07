World Cup 2026 fixture schedule and UK kick-off times
LONDON, JUN 7: Full World Cup 2026 fixture schedule for 48-team tournament in Mexico, USA and Canada with UK kick-off times; Mexico host South Africa in June 11 opener; Final is on Sunday July 19; Watch ‘World Cup Breakfast’ on Sky Sports News from 7am to 10am every day of the World Cup
Saturday 6 June 2026 21:36, UK
With all 48 teams now qualified for the 2026 World Cup, here’s your day-by-day breakdown of the 37-day tournament, which kicks off in Mexico on June 11 with 103 matches leading up to the World Cup final at the MetLife Stadium on July 19.
All the kick-offs for the 2026 World Cup are listed in UK time.
World Cup key dates
- Group stage: June 11-27
- Round of 32: June 28 to July 3
- Round of 16: July 4-7
- Quarter-finals: July 9-11
- Semi-finals: July 14-15
- Third-place play-off (‘Bronze final’): July 18
- Final: July 19
Full 2026 World Cup schedule by day
Thursday, June 11
- Group A: Mexico vs South Africa, kick-off 8pm – Mexico City, Mexico
Friday, June 12
- Group A: South Korea vs Czech Republic, kick-off 3am – Zapopan, Mexico
- Group B: Canada vs Bosnia & Herzegovina, kick-off 8pm – Toronto, Canada
Saturday, June 13
- Group D: USA vs Paraguay, kick-off 2am – Los Angeles, USA
- Group B: Qatar vs Switzerland, kick-off 8pm – Santa Clara, USA
- Group C: Brazil vs Morocco, kick-off 11pm – New Jersey, USA
Sunday, June 14
- Group C: Haiti vs Scotland, kick-off 2am – Foxborough, USA
- Group D: Australia vs Turkey, kick-off 5am – Vancouver, Canada
- Group E: Germany vs Curacao, kick-off 6pm – Houston, USA
- Group F: Netherlands vs Japan, kick-off 9pm – Arlington, USA
Scotland’s World Cup Group C games
- Haiti vs Scotland – Sunday June 14, Boston, 2am (UK time)
- Scotland vs Morocco – Friday June 19, Boston, 11pm (UK time)
- Scotland vs Brazil – Wednesday June 24, Miami, 11pm (UK time)
Monday, June 15
- Group E: Ivory Coast vs Ecuador, kick-off 12am – Philadelphia, USA
- Group F: Sweden vs Tunisia, kick-off 3am – Guadalupe, Mexico
- Group H: Spain vs Cape Verde, kick-off 5pm – Atlanta, USA
- Group G: Belgium vs Egypt, kick-off 8pm – Seattle, USA
- Group H: Saudi Arabia vs Uruguay, kick-off 11pm – Miami, USA
Tuesday, June 16
- Group G: Iran vs New Zealand, kick-off 2am – Los Angeles, USA
- Group I: France vs Senegal, kick-off 8pm – New Jersey, USA
- Group I: Iraq vs Norway, kick-off 11pm – Foxborough, USA
Wednesday, June 17
- Group J: Argentina vs Algeria, kick-off 2am – Kansas City, USA
- Group J: Austria vs Jordan, kick-off 5am – Santa Clara, USA
- Group K: Portugal vs DR Congo, kick-off 6pm – Houston, USA
- Group L: England vs Croatia, kick-off 9pm – Arlington, USA
England’s World Cup Group L games
- England vs Croatia – Wednesday June 17, Dallas, 9pm (UK time)
- England vs Ghana – Tuesday June 23, Boston, 9pm (UK time)
- Panama vs England – Saturday June 27, New York-New Jersey, 10pm (UK time)
Thursday, June 18
- Group L: Ghana vs Panama, kick-off 12am – Toronto, Canada
- Group K: Uzbekistan vs Colombia, kick-off 3am – Mexico City, Mexico
- Group A: Czech Republic vs South Africa, kick-off 5pm – Atlanta, USA
- Group B: Switzerland vs Bosnia & Herzegovina, kick-off 8pm – Los Angeles, USA
- Group B: Canada vs Qatar, kick-off 11pm – Vancouver, Canada
Friday, June 19
- Group A: Mexico vs South Korea, kick-off 2am – Zapopan, Mexico
- Group D: USA vs Australia, kick-off 8pm – Seattle, USA
- Group C: Scotland vs Morocco, kick-off 11pm – Foxborough, USA
Saturday, June 20
- Group C: Brazil vs Haiti, kick-off 1.30am – Philadelphia, USA
- Group D: Turkey vs Paraguay, kick-off 4am – Santa Clara, USA
- Group A: Netherlands vs Sweden, kick-off 6pm – Houston, USA
- Group E: Germany vs Ivory Coast, kick-off 9pm – Toronto, Canada
Sunday, June 21
- Group E: Ecuador vs Curacao, kick-off 1am – Kansas City, USA
- Group F: Tunisia vs Japan, kick-off 5am – Guadalupe, Mexico
- Group H: Spain vs Saudi Arabia, kick-off 5pm – Atlanta, USA
- Group G: Belgium vs Iran, kick-off 8pm – Los Angeles, USA
- Group H: Uruguay vs Cape Verde, kick-off 11pm – Miami, USA
Monday, June 22
- Group G: New Zealand vs Egypt, kick-off 2am – Vancouver, Canada
- Group J: Argentina vs Austria, kick-off 6pm – Arlington, USA
- Group I: France vs Iraq, kick-off 10pm – Philadelphia, USA
Tuesday, June 23
- Group I: Norway vs Senegal, kick-off 1am – Toronto, Canada
- Group J: Jordan vs Algeria, kick-off 4am – Santa Clara, USA
- Group K: Portugal vs Uzbekistan, kick-off 6pm – Houston, USA
- Group L: England vs Ghana, kick-off 9pm – Foxborough, USA
Wednesday, June 24
- Group L: Panama vs Croatia, kick-off 12am – Foxborough, USA
- Group K: Colombia vs DR Congo, kick-off 3am – Zapopan, Mexico
- Group B: Switzerland vs Canada, kick-off 8pm – Vancouver, Canada
- Group B: Bosnia & Herzegovina vs Qatar, kick-off 8pm – Seattle, USA
- Group C: Morocco vs Haiti, kick-off 11pm – Atlanta, USA
- Group C: Scotland vs Brazil, kick-off 11pm – Miami, USA
Thursday, June 25
- Group A: South Africa vs South Korea, kick-off 2am – Guadalupe, Mexico
- Group A: Czech Republic vs Mexico, kick-off 2am – Mexico City, Mexico
- Group E: Curacao vs Ivory Coast, kick-off 9pm – Philadelphia, USA
- Group E: Ecuador vs Germany, kick-off 9pm – New Jersey, USA
Friday, June 26
- Group F: Tunisia vs Netherlands, kick-off 12am – Kansas City, USA
- Group F: Japan vs Sweden, kick-off 12am – Arlington, USA
- Group D: Turkey vs USA, kick-off 3am – Los Angeles, USA
- Group D: Paraguay vs Australia, kick-off 3am – Santa Clara, USA
- Group I: Norway vs France, kick-off 8pm – Foxborough, USA
- Group I: Senegal vs Iraq, kick-off 8pm – Toronto, Canada
Saturday, June 27
- Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia, kick-off 1am – Houston, USA
- Group H: Uruguay vs Spain, kick-off 1am – Zapopan, Mexico
- Group G: New Zealand vs Belgium, kick-off 4am – Vancouver, Canada
- Group G: Egypt vs Iran, kick-off 4am – Seattle, USA
- Group L: Panama vs England, kick-off 10pm – New Jersey, USA
- Group L: Croatia vs Ghana, kick-off 10pm – Philadelphia, USA
Sunday, June 28
- Group K: Colombia vs Portugal, kick-off 12.30am – Miami, USA
- Group K: DR Congo vs Uzbekistan, kick-off 12.30am – Atlanta, USA
- Group J: Algeria vs Austria, kick-off 3am – Kansas City, USA
- Group J: Jordan vs Argentina, kick-off 3am – Arlington, USA
- Round of 32 – Match 73: Group A runners-up vs Group B runners-up, kick-off 8pm – Los Angeles, USA
Monday, June 29
- Round of 32 – Match 76: Group C winners vs Group F runners-up, kick-off 6pm – Houston, USA
- Round of 32 – Match 74: Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place, kick-off 9.30pm – Foxborough, USA
Tuesday, June 30
- Round of 32 – Match 75: Group F winners vs Group C runners-up, kick-off 2am – Guadalupe, Mexico
- Round of 32 – Match 78: Group E runners-up vs Group I runners-up, kick-off 6pm – Arlington, USA
- Round of 32 – Match 77: Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place, kick-off 10pm – New Jersey, USA
Wednesday, July 1
- Round of 32 – Match 79: Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place, kick-off 2am – Mexico City, Mexico
- Round of 32 – Match 80: Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place, kick-off 5pm – Atlanta, USA
- Round of 32 – Match 82: Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place, kick-off 9pm – Seattle, USA
Thursday, July 2
- Round of 32 – Match 81: Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place, kick-off 1am – Santa Clara, USA
- Round of 32 – Match 84: Group H winners vs Group J runners-up, kick-off 8pm – Los Angeles, USA
Friday, July 3
- Round of 32 – Match 83: Group K runners-up vs Group L runners-up, kick-off 12am – Toronto, Canada
- Round of 32 – Match 85: Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place, kick-off 4am – Vancouver, Canada
- Round of 32 – Match 88: Group D runners-up vs Group G runners-up, kick-off 7pm – Arlington, USA
- Round of 32 – Match 86: Group J winners vs Group H runners-up, kick-off 11pm – Miami, USA
Saturday, July 4
- Round of 32 – Match 87: Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place, kick-off 2.30am – Kansas City, USA
- Round of 16 – Match 90: Match 73 winners vs Match 75 winners, kick-off 6pm – Houston, USA
- Round of 16 – Match 89: Match 74 winners vs Match 77 winners, kick-off 10pm – Philadelphia, USA
Sunday, July 5
- Round of 16 – Match 91: Match 76 winners vs Match 78 winners, kick-off 9pm – New Jersey, USA
Monday, July 6
- Round of 16 – Match 92: Match 79 winners vs Match 80 winners, kick-off 1am – Mexico City, Mexico
- Round of 16 – Match 93: Match 83 winners vs Match 84 winners, kick-off 8pm – Arlington, USA
Tuesday, July 7
- Round of 16 – Match 94: Match 81 winners vs Match 82 winners, kick-off 1am – Seattle, USA
- Round of 16 – Match 95: Match 86 winners vs Match 88 winners, kick-off 5pm – Atlanta, USA
- Round of 16 – Match 96: Match 85 winners vs Match 87 winners, kick-off 9pm – Vancouver, Canada
Thursday, July 9
- Quarter-final – Match 97: Match 89 winners vs Match 90 winners, kick-off 9pm – Foxborough, USA
Friday, July 10
- Quarter-final – Match 98: Match 93 winners vs Match 94 winners, kick-off 8pm – Los Angeles, USA
Saturday, July 11
- Quarter-final – Match 99: Match 91 winners vs Match 92 winners, kick-off 10pm – Miami, USA
Sunday, July 12
- Quarter-final – Match 100: Match 95 winners vs Match 96 winners, kick-off 2am – Kansas City, USA
Tuesday, July 14
- Semi-final – Match 101: Match 97 winners vs Match 98 winners, kick-off 8pm – Arlington, USA
Wednesday, July 15
- Semi-final – Match 102: Match 99 winners vs Match 100 winners, kick-off 8pm – Atlanta, USA
Saturday, July 18
- Third Place Playoff – Match 103: Match 101 losers vs Match 102 losers, kick-off 10pm – Miami, USA
Sunday, July 19
- Final – Match 104: Match 101 winners vs Match 102 winners, kick-off 8pm – New Jersey, USA
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