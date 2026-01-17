US announcement for Gaza governing council goes against Israeli policy: Netanyahu
WASHINGTON: US President Trump invites Turkiye, Canada, Egypt, Argentina to join ‘Board of Peace’.
« Fake clubs exposed in Islamabad hockey scrutiny scandal (Previous News)
Related News
US announcement for Gaza governing council goes against Israeli policy: Netanyahu
WASHINGTON: US President Trump invites Turkiye, Canada, Egypt, Argentina to join ‘Board of Peace’.
Iran’s Khamenei calls Trump main culprit behind ‘foreign-backed’ unrest
TEHRAN, JAN 17: Iran’s Supreme Leader Sayyed Ali Khamenei has directly accused U.S. President DonaldRead More
Comments are Closed