Salman, Abrar help Pakistan bowl out Sri Lanka for 128 in T20I series-opener
RANGIRIK DAMBULLA, JAN 7: Salman Mirza and Abrar Ahmed took three wickets each as Pakistan bowled out Sri Lanka for 128 in the first game of the three-match T20I series at the Rangiri Dambulla International Stadium on Wednesday.
Pakistan captain Salman Ali Agha’s decision to field first bore fruit as his team’s bowling unit skittled the home side to 128 in 19.2 overs.
Playing XI
Pakistan: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Salman Ali Agha (c), Fakhar Zaman, Usman Khan (wk), Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Mohammad Wasim Jr, Salman Mirza and Abrar Ahmed.
Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kamil Mishara, Kusal Mendis (wk), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Dasun Shanaka (c), Janith Liyanage, Wanindu Hasaranga, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana and Nuwan Thushara.
