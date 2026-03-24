President grants military awards to officers, soldiers of Pakistan Army, Navy,  Air Force

RAWALPINDI, Mar 24 (DNA): President of Pakistan Asif Ali Zardari granted the military awards to the officers and soldiers of Pakistan Army, Navy and Air Force.

According to an ISPR news release,11 Sitara-i-Basalat, 475 Tamgha-i-Basalat, 130 Imtiazi Asnad, 378 COAS Commendation Cards, 23 Hilal-i-Imtiaz (Military), 100 Sitara-i-Imtiaz (Military) and 136 Tamgha-i-Imtiaz (Military) have been granted.

Following officer and man have been conferred with Sitara-i-Basalat, Maj Kamil Hussain, Arty, Maj Sibtain Haider (Shaheed), Punjab, Maj Hamzah Israr (Shaheed), FF, Maj Adnan Aslam (Shaheed), FF, Capt Hasnain Akhtar (Shaheed), Arty, Hav Ali Bilawal (Shaheed), FC Bln (S), NK Bakht Zamin (Shaheed), FC Bln (S), Sep Rehman Zadin (Shaheed), FF, Sep Saqlain Hukamdad (Shaheed), SSG, R/Adm Muhammad Sohail Arshad, HI(M), Navy and R/Adm Mazhar Mahmood Malik, HI(M), Navy.

Following officers and men have been conferred with Tamgha-i-Basalat

Lt Col Muhammad Saifullah Baig, Punjab, Maj Syed Moiez Abbas Shah (Shaheed), NLI, Maj Muhammad Shabbir, Punjab, Maj Daniyal Tanveer Raja, AK, Maj Muhammad Awais (Shaheed), Sigs, Maj Saleem Malik, AK, Maj Saad Bin Zubair (Shaheed), AK, Maj Muhammad Haseeb (Shaheed), AC, Maj Atif Khalil (Shaheed), FF, Capt Muhammad Ali Qureshi (Shaheed), ASC, Capt Muhammad Irshad, NLI, Capt Khurram Shahzad, Baloch, Capt Uzair Mehmood Malik (Shaheed), Baloch, Capt Muhammad Zohaib Ud Din (Shaheed), Arty, Capt Zeeshan Abbas, Arty, Lt Muhammad Hassaan Ashraf (Shaheed), Punjab, Lt Danial Ismail (Shaheed), Sindh, Sub Sajjad Hussain (Shaheed), Arty, Sub Imran Ahmed Farooqi (Shaheed), FF, Sub Zahid Iqbal (Shaheed), FF, Sub Shahab Ud Din (Shaheed), FC KP (N), Sub Atta Ur Rehman, FC KP (N), Sub Abdullah (Shaheed), FC KP (S), Sub Shahzad Meen (Shaheed), FC Bln (N), Sub Muhammad Zaman (Shaheed), FC Bln (S), N/Sub Abid Hussain (Shaheed), Arty, N/Sub Jan Muhammad (Shaheed), Sigs, N/Sub Jamshaid Iqbal, Punjab, N/Sub Muhammad Bilal (Shaheed), Punjab, N/Sub Zafar Ali (Shaheed), Baloch, N/Sub Zaheer Hussain Shah (Shaheed), FF, N/Sub Muhammad Auwais (Shaheed), FF, N/Sub Muhammad Ali (Shaheed), Sindh, N/Sub Farman Ullah (Shaheed), Sindh, N/Sub Kashif Raza (Shaheed), Sindh, N/Sub Ghulam Mehdi (Shaheed), NLI, N/Sub Gul Mar Jan (Shaheed), FC KP (N), N/Sub Muhammad Khaliq (Shaheed), FC KP (S), N/Sub Taib Shah (Shaheed), FC KP (S), N/Sub Muhammad Tahir (Shaheed), FC KP (S), N/Sub Falak Niaz (Shaheed), FC Bln (N), N/Sub Dost Muhammad (Shaheed), FC Bln (N), N/Sub Ghulam Abbas (Shaheed), FC Bln (N), N/Sub Sohail Raza (Shaheed), FC Bln (S), N/Sub Noor Ali (Shaheed), FC Bln (S), Hav Sarfraz Karim (Shaheed), AD, Hav Shoukat Ali (Shaheed), Punjab, Hav Saeed Iqbal (Shaheed), Punjab, Hav Yasir Khan (Shaheed), Punjab, Hav Nasir Siddique (Shaheed), Punjab, Hav Muhammad Asif (Shaheed), Baloch, Hav Muhammad Yaqoob (Shaheed), Baloch, Hav Imran Nawaz (Shaheed), Baloch, Hav Sohrab Khan (Shaheed), FF, Hav Mian Yousaf (Shaheed), FF, Hav Muhammad Saeed (Shaheed), FF, Hav Muhammad Tanveer (Shaheed), FF, Hav Muhammad Javed Iqbal (Shaheed), FF, Hav Zahid Khan (Shaheed), AK, Hav Sheer Zaman (Shaheed), Sindh, Hav Farman Ali (Shaheed), Sindh, Hav Izrar Khan (Shaheed), NLI, Hav Taj Rasool Khan (Shaheed), NLI, Hav Zulfiqar Ali (Shaheed), NLI, Hav Barkat Ali (Shaheed), NLI, Hav Muhammad Yasin (Shaheed) NLI, Hav Muhammad Sufyan Tayyab, SSG, Hav Sajjad Ahmed (Shaheed), Mjd, Hav Liaqat Ali Khan (Shaheed), FC KP (N), Hav Muhammad Sharif (Shaheed), FC KP (N), Hav Muhammad Zahid (Shaheed), FC KP (N), Hav Tasleem Ali (Shaheed), FC KP (N), Hav Jahan Zeb (Shaheed), FC KP (N), Hav Altaf Hussain (Shaheed), FC KP (N), Hav Murad Khan (Shaheed), FC KP (N), Hav Mushtaq Hussain (Shaheed), FC KP (S), Hav Asad Ullah (Shaheed), FC KP (S), Hav Muhammad Mohsin (Shaheed), FC KP (S), Hav Jadid Ali (Shaheed), FC KP (S), Hav Nisar Hussain (Shaheed), FC KP (S), Hav Sial Zada (Shaheed), FC Bln (N), Hav Tahir Khan (Shaheed), FC Bln (N), Hav Noor Ahmed (Shaheed), FC Bln (N), Hav Liaqat Ali (Shaheed), FC Bln (S), Hav Muhammad Farooq (Shaheed), FC Bln (S), Hav Jamsher Khan (Shaheed), FC Bln (S), Hav Iftikhar Ahmed (Shaheed), FC Bln (S), Hav Fidaqat Khan (Shaheed), FC Bln (S), L/Hav Muhammad Zaulfiqar (Shaheed), AK, L/Hav Javed Iqbal (Shaheed), AK, L/Hav Abbas Ali (Shaheed), NLI, LD Muhammad Imran Faisal (Shaheed), AC, NK Manzar Abbas (Shaheed), Arty, NK Muhammad Parwaiz (Shaheed), Engrs, NK Khuram Shahzad (Shaheed), Punjab, NK Aman Ullah (Shaheed), Punjab, NK Habib Ullah (Shaheed), Punjab, NK Muhammad Mubeen (Shaheed), Punjab, NK Ali Bakhsh (Shaheed), Baloch, NK Sakhi Dad (Shaheed), FF, NK Basit Fareid (Shaheed), FF, NK Khetab Shah (Shaheed), FF, NK Azad Ullah (Shaheed), FF, NK Tehmas Ahmed (Shaheed), FF, NK Qaiser Khan (Shaheed), AK, NK Muhammad Arsalan (Shaheed), Sindh, NK Muhammad Mataro (Shaheed), Sindh, NK Saddam Hussain (Shaheed), Sindh, NK Mushtaq Hussain (Shaheed), Sindh, NK Muhammad Nazir (Shaheed), NLI, NK Muhammad Usman (Shaheed), NLI, NK Asmar Murtaza (Shaheed), NLI, NK Muhammad Waseem Sarwar (Shaheed), CMI, NK Inayat Khan (Shaheed), FC KP (N), NK Wadan Gul (Shaheed), FC KN (N), NK Shah Baz Khan (Shaheed), FC KP (N), NK Hikmat Ullah (Shaheed), FC KP (N), NK Khial Gul (Shaheed), FC KP (N), NK Aziz Ur Rehman (Shaheed), FC KP (N), NK Inam Gul (Shaheed), FC KP (N), NK Qaizar Khan (Shaheed), FC KP (N), NK Zahoor Khan (Shaheed), FC KP (N), NK Said Afzal (Shaheed), FC KP (N), NK Lal Hassan (Shaheed), FC KP (S), NK Shakir Ullah (Shaheed), FC KP (S), NK Akbar Jan (Shaheed), FC KP (S), NK Javed Ahmad (Shaheed), FC KP (S), NK Mujahid Khan (Shaheed), FC KP (S), NK Jan Wali (Shaheed), FC KP (S), NK Irfan Ullah (Shaheed), FC KP (S), NK Rashid Gul (Shaheed), FC KP (S), NK Altaf Hussain (Shaheed), FC KP (S), NK Irfan Ullah Khan (Shaheed), FC KP (S), NK Wasi Ullah (Shaheed), FC KP (S), NK Bahar Ali (Shaheed), FC KP (S), NK Mohid Zada (Shaheed), FC KP (S), NK Ali Marjan (Shaheed), FC KP (S), NK Raziq Khan (Shaheed), FC Bln (N), NK Abdul Majid (Shaheed), FC Bln (N), NK Muhammad Shoaib (Shaheed), FC Bln (N), NK Asif Khan (Shaheed), FC Bln (N), NK Muhammad Riaz (Shaheed), FC Bln (N), NK Shaird Ullah Khan (Shaheed), FC Bln (N), NK Mashkoor Ali (Shaheed), FC Bln (N), NK Awais Muhammad (Shaheed), FC Bln (N), NK Saif Ullah (Shaheed), FC Bln (S), NK Gul Sanat Shah (Shaheed), FC Bln (S), NK Sumair Yaqoob (Shaheed), FC Bln (S), NK Atta Ullah Shah (Shaheed), FC Bln (S), NK Shams Ud Din (Shaheed), FC Bln (S), NK Irfan Ullah (Shaheed), FC Bln (S), NK Fazal Bashir (Shaheed), FC Bln (S), NK Atta Ullah (Shaheed), FC Bln (S), NK Muhammad Ismail (Shaheed), FC Bln (S), ALD Muhammad Nouman Khan (Shaheed), AC, L/NK Muhammad Arshad (Shaheed), Arty, L/NK Muhammad Taqi (Shaheed), AD, L/NK Nazakat Ali (Shaheed), Engrs, L/NK Abdul Manan (Shaheed), Engrs, L/NK Muhammad Bilal (Shaheed), Engrs, L/NK Qammar Sultan (Shaheed), Punjab, L/NK Fayaz Ahmed (Shaheed), Punjab, L/NK Naseeb Ullah (Shaheed), Punjab, L/NK Tamoor Hussain Abbasi (Shaheed), Baloch, L/NK Ghulam Mustafa (Shaheed), Baloch, L/NK Aamir Abbas (Shaheed), Baloch, L/NK Intizar Hussain (Shaheed), Baloch, L/NK Muhammad Amin (Shaheed), FF, L/NK Aamir Saleem (Shaheed), FF, L/NK Shaukat Ali (Shaheed), FF, L/NK Safeer Ahmad (Shaheed), FF, L/NK Bakht Muhammad (Shaheed), FF, L/NK Mir Ali Khan (Shaheed), FF, L/NK Muhammad Sajid (Shaheed), FF, L/NK Ghazanfar Abbas (Shaheed), FF, L/NK Muhammad Ishaq (Shaheed), FF, L/NK Muhammad Ismail (Shaheed), FF, L/NK Nawish Khan (Shaheed), AK, L/NK Muhammad Nadim Malik (Shaheed), AK, L/NK Danyal Khan (Shaheed), AK, L/NK Muhammad Naseer (Shaheed), AK, L/NK Fiaqat Ali (Shaheed), Sindh, L/NK Muhammad Asif (Shaheed), Sindh, L/NK Niamat Wali (Shaheed), NLI, L/NK Faisal Abbas (Shaheed), SSG, L/NK Sail Khan (Shaheed), SSG, L/NK Muhammad Roman (Shaheed), FC KP (N), L/NK Amjad Ali (Shaheed), FC KP (N), L/NK Rashid Minhas (Shaheed), FC KP (N), L/NK Mujahid Iqbal (Shaheed), FC KP (N), L/NK Ghafar Din (Shaheed), FC KP (N), L/NK Muhammad Imran (Shaheed), FC KP (N), L/NK Said Aman (Shaheed), FC KP (N), L/NK Raham Din Khan (Shaheed), FC KP (N), L/NK Nizar Muhammd (Shaheed), FC KP (N), L/NK Rahat Ullah (Shaheed), FC KP (N), L/NK Islam Muhammad (Shaheed), FC KP (N), L/NK Amir Sohail (Shaheed), FC KP (N), L/NK Mansoor Khan (Shaheed), FC KP (N), L/NK Waqas Ali Shah (Shaheed), FC KP (N), L/NK Zahid Karnal (Shaheed), FC KP (N), L/NK Umer Hayat (Shaheed), FC KP (N), L/NK Dawood Rehman (Shaheed), FC KP (N), L/NK Liaqat Wali (Shaheed), FC KP (N), L/NK Usman (Shaheed), FC KP (S), L/NK Muhammad Zubair (Shaheed), FC KP (S), L/NK Waheed Ullah Khan (Shaheed), FC KP (S), L/NK Ibrahim Khan (Shaheed), FC KP (S), L/NK Muhammad Sheraz (Shaheed), FC KP (S), L/NK Azmat Ullah (Shaheed), FC KP (S), L/NK Abdur Rehman (Shaheed), FC KP (S), L/NK Ain Ullah (Shaheed), FC KP (S), L/NK Akhtar Zaman (Shaheed), FC KP (S), L/NK Shaheed Rehman (Shaheed), FC KP (S), L/NK Jibran Khan (Shaheed), FC KP (S), L/NK Nowrat Ullah (Shaheed), FC KP (S), L/NK Noman Ullah (Shaheed), FC KP (S), L/NK Salim Khan (Shaheed), FC KP (S), L/NK Abdul Ghafoor (Shaheed), FC KP (S), L/NK Mir Ahmad Shah (Shaheed), FC KP (S), L/NK Shahid Ullah (Shaheed), FC KP (S), L/NK Jibran Ullah (Shaheed), FC KP (S), L/NK Sabir Badshah (Shaheed), FC KP (S), L/NK Yousaf Ali (Shaheed), FC KP (S), L/NK Abdur Rehman (Shaheed), FC KP (S), L/NK Liaqat Ali (Shaheed), FC KP (S), L/NK Wilayat Hussain (Shaheed), FC KP (S), L/NK Gulab Zaman (Shaheed), FC KP (S), L/NK Sifat Ullah (Shaheed), FC KP (S), L/NK Habib Ullah (Shaheed), FC KP (S), L/NK Syed Asad Tahir (Shaheed), FC KP (S), L/NK Muhammad Ullah (Shaheed), FC KP (S), L/NK Yaseen Khan (Shaheed), FC KP (S), L/NK Muzamil Mehmood (Shaheed), FC KP (S), L/NK Muhammad Iftikhar (Shaheed), FC KP (N), L/NK Raza Muhammad (Shaheed), FC KP (N), L/NK Tahir Iqbal (Shaheed), FC KP (N), L/NK Moin Khan (Shaheed), FC KP (N), L/NK Amir Hamza (Shaheed), FC KP (S), L/NK Muhammad Qadeer (Shaheed), FC KP (S), L/NK Muhammad Sarfraz (Shaheed), FC KP (S), L/NK Tayyab Hussain (Shaheed), FC KP (S), L/NK Zakir Hayat (Shaheed), FC KP (S), L/NK Ghulam Ishaq Khan (Shaheed), FC KP (S), L/NK Umar Zahoor (Shaheed), FC Bln (S), Swr Muhammad Nadeem (Shaheed, AC, Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), Arty, Sep Mohib Ul Hasnain Shah (Shaheed), Arty, Sep Manzoor Hussain (Shaheed), AD, Sep Abdul Rehman (Shaheed), AD, Spr Raheel Raja (Shaheed), Engrs, Sep Waqas Amin (Shaheed), Sigs, Sep Ahmad Khan (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Imran (Shaheed), Punjab, Sep Kashif Nawaz (Shaheed), Punjab, Sep Rashid Ali (Shaheed), Punjab, Sep Basit Ali Khan (Shaheed), Punjab, Sep Haider Ali (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Aftab Aslam (Shaheed), Punjab, Sep Himat Khan (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Haris (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Bilal (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Naeem (Shaheed), Punjab, Sep Abdul Qayum (Shaheed), Punjab, Sep Farhat Ullah (Shaheed), Punjab, Sep Jamshaid Ali (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Israr (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Mudassar Chohan (Shaheed), Punjab, Sep Ali Husnain (Shaheed), Punjab, Sep Talha Aziz (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Mujahid (Shaheed), Punjab, Sep Shakeel Ahmed (Shaheed), Punjab, Sep Niaz Hussain (Shaheed), Punjab, Sep Abdul Sattar (Shaheed), Punjab, Sep Nadeem Abbas (Shaheed), Punjab, Sep Aqeel Mehmood (Shaheed), Punjab, SW Shoaib Akhtar (Shaheed), Punjab, Sep Ehsan Abbas (Shaheed), Baloch, Sep Muhammad Ejaz (Shaheed), Baloch, Sep Aqib Hussain (Shaheed), Baloch, Sep Soban Ali (Shaheed), Baloch, Sep Aqeel Abbas (Shaheed), Baloch, Sep Muhammad Maqbool (Shaheed), Baloch, Sep Fasih Ur Rehman (Shaheed), Baloch, Sep Muhammad Ali (Shaheed), FF, Sep Muhammad Rustam (Shaheed), FF, Sep Muhktar Wali (Shaheed), FF, Sep Safdar Ali (Shaheed), FF, Sep Ejaz Hussain (Shaheed), FF, Sep Asad Bashir (Shaheed), FF, Sep Muhammad Sakhi (Shaheed), FF, Sep Muhammad Ramzan (Shaheed), FF, Sep Murid Ahmed (Shaheed), FF, Sep Nawab Khan (Shaheed), FF, Sep Muhammad Haris (Shaheed), FF, Sep Aman Ullah (Shaheed), FF, Sep Muhammad Ishfar (Shaheed), FF, Sep Muhammad Qasim khan (Shaheed), FF, Sep Aadil Ali (Shaheed), FF, Sep Farzand Ali (Shaheed), FF, Sep/Ck Zakir Muhammad (Shaheed), FF, Sep Muhammad Faisal (Shaheed), FF, Sep Muhammad Arif (Shaheed), FF, Sep Muhammad Naeem (Shaheed), FF, Sep Mudassar Ijaz (Shaheed), FF, Sep Zubair Ahmed (Shaheed), FF, Sep Muhammad Hayat (Shaheed), FF, Sep Amir Sohail (Shaheed), FF, Sep/Ck Ansar Mehmood (Shaheed), FF, Sep Mushtaq (Shaheed), FF, Sep Maaz Khan (Shaheed), FF, Sep Shah Zaman (Shaheed), FF, Sep Muhammad Ahmad (Shaheed), FF, Sep Amir Hussain (Shaheed), FF, Sep Ahsan Ali (Shaheed), FF, Sep Muhammad Khalid (Shaheed), FF, Sep Muhammad Atif Khan (Shaheed), FF, Sep Manzar Ali (Shaheed), FF, Sep Muhammad Aashan Abbasi (Shaheed), FF, Sep Mujahid Akhtar (Shaheed), AK, Sep Tanveer Ul Hassan (Shaheed), AK, Sep Nihayat Khan (Shaheed), AK, Sep Fahim Nazar (Shaheed), AK, Sep Muhammad Imtiaz (Shaheed), AK, Sep Nazar Hayat (Shaheed), AK, Sep Waqeel Hassan (Shaheed), AK, Sep Qalb-E-Abbas (Shaheed), AK, Sep Hammad Bin Hafeez (Shaheed), AK, Sep Shahid Hussain (Shaheed), AK, Sep Ameer Qasim (Shaheed), Sindh, Sep Nasirud Din (Shaheed), Sindh, Sep Atif Muneer (Shaheed), Sindh, Sep Muhammad Aslam (Shaheed), Sindh, Sep Hafiz Amir (Shaheed), Sindh, Sep Tanveer Abbas (Shaheed), Sindh, Sep Bilal Arshad (Shaheed), Sindh, Sep Riaz Hussain (Shaheed), Sindh, Sep Muhammad Haseeb (Shaheed), Sindh, Sep Zawar Ali (Shaheed), Sindh, Sep Muhammad Hameed (Shaheed), Sindh, Sep Sobdar Ali (Shaheed), Sindh, Sep Atta Ullah (Shaheed), Sindh, Sep Muhammad Farman (Shaheed), Sindh, Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), NLI, Sep Ansar Ali (Shaheed), NLI, Sep Iftikhar Hussain (Shaheed), NLI, Sep Habib Ullah (Shaheed), NLI, Sep Muhammad Yasir (Shaheed), NLI, Sep Waqar Ahmed (Shaheed), NLI, Sep Malik Abdul Wahab (Shaheed), NLI, Sep Ghulam Rasool (Shaheed), NLI, Sep Muhammad Amir (Shaheed), NLI, Sep Arif Ur Rehman (Shaheed), SSG, Sep Basit Siddique (Shaheed), SSG, Sep Muhammad Rehman (Shaheed), SSG, Sep Shoaib Haidar (Shaheed), SSG, Sep Muhammad Naveed Khan (Shaheed), SSG, Sep Muhammad Aqib Hanif (Shaheed), ASC, Sep/NA Muhammad Shakeel (Shaheed), AMC, CFN Bahadur Ali (Shaheed), EME, Sep Niaz Ullah (Shaheed), EME, Sep Aftab Ahmad (Shaheed), EME, Sep Arshad Khan (Shaheed), FC KP (N), Sep Hazrat Ali (Shaheed), FC KP (N), Sep Muhammad Zubair (Shaheed), FC KP (N), Sep Inayat Ullah (Shaheed), FC KP (N), Sep Shams Iqbal (Shaheed), FC KP (N), Sep Amir sohail (Shaheed), FC KP (N), Sep Sidrat Ullah (Shaheed), FC KP (N), Sep Khair Ud Din (Shaheed), FC KP (N), Sep Qasim Naeem (Shaheed), FC KP (N), Sep Sadiq Mehmood (Shaheed), FC KP (N), Sep Khaliq Raz Muhammad (Shaheed), FC KP (N), Sep Qimat Gul (Shaheed), FC KP (N), Sep Saeed Ullah (Shaheed), FC KP (N), Sep Abdul Rehman (Shaheed), FC KP (N), Sep Iltaf Khan (Shaheed), FC KP (N), Sep Abid Raza (Shaheed), FC KP (N), Sep Asif Ali (Shaheed), FC KP (N), Sep Hamid Hussain (Shaheed), FC KP (N), Sep Muhammad Younas (Shaheed), FC KP (N), Sep Shakir Ullah (Shaheed), FC KP (N), Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), FC KP (N), Sep Adnan Adil (Shaheed), FC KP (N), Sep Waqar Khan (Shaheed), FC KP (N), Sep Muhammad Wasif (Shaheed), FC KP (N), Sep Waqas Ahmad (Shaheed), FC KP (N), Sep Abdullah (Shaheed), FC KP (N), Sep Fati Ullah (Shaheed), FC KP (N), Sep Sajid Khan (Shaheed), FC KP (N), Sep Syed Mushahid Hussain (Shaheed), FC KP (N), Sep Naveed Ullah (Shaheed), FC KP (N), Sep Imran Khan (Shaheed), FC KP (S), Sep Ikram Ullah (Shaheed), FC KP (S), Sep Kabal Khan (Shaheed), FC KP (S), Sep Diyab Khan (Shaheed), FC KP (S), Sep Danish (Shaheed), FC KP (S), Sep Ikram Ullah (Shaheed), FC KP (S), Sep Saqlain Haider (Shaheed), FC KP (S), Sep Hazrat Ali (Shaheed), FC KP (S), Sep Zakir khan (Shaheed), FC KP (S), Sep Muhammad Saqib (Shaheed), FC KP (S), Sep Muhammad Yaseen (Shaheed), FC KP (S), Sep Ihsan Ullah (Shaheed), FC KP (S), Sep Jamil Ahmad (Shaheed), FC KP (S), Sep Aamar Zeb (Shaheed), FC KP (S), Sep Mohsin Ali (Shaheed), FC KP (S), Sep Asad Ullah (Shaheed), FC KP (S), Sep Farman Ali (Shaheed), FC KP (S), Sep Farhad Ali (Shaheed), FC KP (S), Sep Adil Khan (Shaheed), FC KP (S), Sep Shafi Ullah (Shaheed), FC KP (S), Sep Sajid Khan (Shaheed), FC KP (S), Sep Aurang Zeb (Shaheed), FC KP (S), Sep Muhammad Farhan (Shaheed), FC KP (S), Sep Iqbal Khan (Shaheed), FC KP (S), Sep Siyab Ur Rehman (Shaheed), FC KP (S), Sep Ikram Ullah (Shaheed), FC KP (S), Sep Usman Rafaqat (Shaheed), FC KP (S), Sep Insha Ullah (Shaheed), FC KP (S), Sep Safi Ullah (Shaheed), FC KP (S), Sep Aaqib (Shaheed), FC KP (S), Sep Rahim Shah (Shaheed), FC KP (S), Sep Muhammad Tariq (Shaheed), FC KP (S), Sep Habib Khan (Shaheed), FC KP (S), Sep Nizam Ud Din (Shaheed), FC KP (S), Sep Muhammad Bilal (Shaheed), FC KP (S), Sep Latif Ullah (Shaheed), FC KP (S), Sep Muhammad Yasir Bashir (Shaheed), FC Bln (N), Sep Khuram Saleem Zia (Shaheed), FC Bln (N), Sep Muhammad Saleem (Shaheed), FC Bln (N), Sep Adnan Bashir (Shaheed), FC Bln (N), Sep Zakir Khan (Shaheed), FC Bln (N), Sep Zahid Mehmood (Shaheed), FC Bln (N), Sep Zeeshan Ullah (Shaheed), FC Bln (N), Sep Fida Hussain (Shaheed), FC Bln (N), Sep Muhammad Khalil (Shaheed), FC Bln (N), Sep Abbas Ali (Shaheed), FC Bln (N), Sep Ghulam Muhammad (Shaheed), FC Bln (N), Sep Juma Khan (Shaheed), FC Bln (N), Sep Mukhtiar Ahmad (Shaheed), FC Bln (N), Sep Muhammad Asim (Shaheed), FC Bln (N), Sep Muhammad Kashif Khan (Shaheed), FC Bln (N), Sep Farhan Hussain (Shaheed), FC Bln (N), Sep Rehmat Ali (Shaheed), FC Bln (N), Sep Akmal Hussain (Shaheed), FC Bln (N), Sep Tayyab Mehmood (Shaheed), FC Bln (N), Sep Wajid Ahmed Faiz (Shaheed), FC Bln (N), Sep Tariq Nawaz (Shaheed), FC Bln (N), Sep Zain Ullah (Shaheed), FC Bln (N), Sep Sadam Hussain (Shaheed), FC Bln (S), Sep Muhammad Izhar Ud Din (Shaheed), FC Bln (S), Sep Nazar Abbas (Shaheed), FC Bln (S), Sep Muhammad Iqbal (Shaheed), FC Bln (S), Sep Ali Abbas (Shaheed), FC Bln (S), Sep Sami Ur Rehman (Shaheed), FC Bln (S), Sep Najam Shah (Shaheed), FC Bln (S), Sep Rizwan Ullah (Shaheed), FC Bln (S), Sep Lakhmir (Shaheed), FC Bln (S), Sep Allah Dad (Shaheed), FC Bln (S), Sep Muhammad Arshad (Shaheed), FC Bln (S), Sep Zahid Khan (Shaheed), FC Bln (S), Sep Aqeel Khan (Shaheed), FC Bln (S), Sep Abdul Aziz (Shaheed), FC Bln (S), Sep Shahid Ur Rehman (Shaheed), FC Bln (S), Sep Muazzam Waris Khan (Shaheed), FC Bln (S), Sep Abdul Wakeel Khan (Shaheed), FC Bln (S), Sep Muhammad Haris (Shaheed), FC Bln (S), Sep Shahid Ramzan (Shaheed), FC Bln (S), Sep Saqib Rehman (Shaheed), FC Bln (S), Cdre Tauqeer Ahmed Khawaja, SI(M), Navy, Cdr Zeeshan Mehmood, Navy, Lt Cdr Nazir Ahmed, TI(M), Navy, Lt Muhammad Arsalan Khan, Navy and MGT-1 Muhammad Shahzaib (Shaheed), Navy.

Following officers and men have been conferred with Imtiazi Sanad

Lt Col Muhammad Izhar Ahmed, Baloch, Lt Col Muhammad Umair Khan, CMI, Lt Col Yasir Khan, AK, Lt Col Tahir Mehmood, FF, Lt Col Usama Rahim, Punjab, Maj Tahir Ayaz, Baloch, Maj Yawar Hussain Shah, FF, Maj Rashid Khan, NLI, Maj Ghulam Mujtaba, NLI, Maj Muhammad Haroon Tariq, Arty, Maj Farhan Ahmed, AK, Maj Furqan Ali Khan, Sindh, Maj Ammar Ahmad Khan, Baloch, Maj Jalal Ud Din, Arty, Maj Zaheer Hassan, Punjab, Maj Hafiz Muhammad Akram, Punjab, Maj Mansoor Azhar, Avn, Capt Aqeel Nisar, Sindh, Capt Waqar Ahmad, Arty, Capt Umar Shahzad, FF, Capt Muhammad Shahzad, Punjab, Capt Ahmad Sarfraz, Baloch, Capt Muhammad Farooq, Arty, Capt Bilal Khawar, Arty, Capt Haider Ali Khan, FF, Capt Muhammad Faizan, Sindh, Capt Syed Wasiq Abbas, Punjab, Capt Saad Abdullah, AC, Capt Haider Khan, AC, Lt Muhammad Kashif Zahoor, Sindh, Lt Muhammad Bilal Zaheer, FF, Sub Ghulam Nawaz, AK, Sub Umar Farooq (Shaheed), FC Bln (N), Sub Rehman Ullah, FC Bln (N), N/Sub Aamar Iqbal, Baloch, N/Sub Javeed Akhtar, NLI, N/Sub Inayat Ullah, PCG, Hav Hassan Shahzad (Shaheed), Engrs, Hav Saqib Latif Malik (Shaheed), Sigs, Hav Muhammad Imran Sohaib, Punjab, Hav Aqeel Ahmed (Shaheed), FF, Hav Naveed Ahmed (Shaheed), AK, Hav Muhammad Akbar (Shaheed), AK, Hav Khawaja Yasar (Shaheed), AK, Hav Munir Ahmed (Shaheed), Sindh, Hav Naimat Ullah Khan (Shaheed), FC KP (S), Hav Inayat Ullah (Shaheed), FC Bln (S), L/Hav Waseem Akram (Shaheed), Arty, L/Hav Muhammad Adnan (Shaheed), AK, Nk Sarfraz Hussain (Shaheed), Sigs, Nk Muhammad Junaid (Shaheed), Punjab, Nk Rukhsar Ali (Shaheed), Baloch, Nk Muhammad Sharif (Shaheed), FF, Nk Zahid Hussain (Shaheed), AK, Up/Nk Shahid Ramzan, Sindh, Nk Saleem Ullah (Shaheed), EME, Nk Azadar Abbas (Shaheed), EME, Nk Muhammad Sheeraz Ahmad (Shaheed), CMI, Nk Muzahir Hussain, FC KP (S), Nk Touqeer Abbas (Shaheed), FC Bln (S), Nk Imdad Ali (Shaheed), FC Bln (S), Nk Naveed Akhtar (Shaheed), Mjd, L/Nk Muhammad Abdullah (Shaheed), Arty, L/Nk Rahib Hussain (Shaheed), Arty, L/Nk Akhtar Zeb, SSG, L/Nk Ijaz Ali (Shaheed), FC KP (N), L/Nk Muhammad Farooq (Shaheed), FC KP (S), L/Nk Riaz Ahmed, FC Bln (N), L/Nk Gul Rauf (Shaheed), FC Bln (S), L/Nk Iftikhar Ali (Shaheed), FC Bln (S), L/Nk Imran (Shaheed), FC Bln (S), Sep Muzammil Hussain (Shaheed), Arty, Spr Ghulam Issa Khan (shaheed), Engrs, Sep/Ck Muhammad Ameer Hamza (Shaheed), Baloch, SW Nadeem (Shaheed), Baloch, Sep Tanveer Ahmed, FF, Sep Waqar Ahmed, AK, Sep Muhammad Naeem (Shaheed), AK, Sep Raja Uzair Khan (Shaheed), AK, Sep Aziz Khan (Shaheed, Sindh, Sep Raja Muhammad Jamal, Sindh, Sep Rohail Najam, DSF, Sep Atta Ullah, FC KP (N), Sep Zabih Ullah, FC KP (S), Sep Mohsin Saleem, FC Bln (N), Sep Ali Mustaqeem, FC Bln (N), Sep Sajid (Shaheed), FC Bln (N), Sep Sheraz (Shaheed), FC Bln (N), Sep Junaid Ahmed, FC Bln (N), Sep Naeem Khan (Shaheed), FC Bln (S), Sep Fateh Ullah Khan (Shaheed), FC Bln (S), Sep Muhammad Bilal (Shaheed), FC Bln (S), Sep Khan Waiz (Shaheed), FC Bln (S), Sep Sultan Ahmed (Shaheed), FC Bln (S), Sep Nisar Ahmed (Shaheed), FC Bln (S), Sep Muhammad Mehmood Ayaz (Shaheed), FC Bln (S), Sep Hazrat Ullah (Shaheed), FC Bln (S), Sep Khurram Hayat (Shaheed), FC Bln (S), Sep Zamir Ali (Shaheed), FC Bln (S), Sep Abdul Abrar (Shaheed), FC Bln (S), Sep Manjhi Khan (Shaheed), FC Bln (S), Sep Meer Hassan (Shaheed), FC Bln (S), Sep Ashiq Ali, FC Bln (S), Sep Zafar Ali (Shaheed), FC Bln (S), Sep Mudassar Munir (Shaheed), FC Bln (S), Capt Arsalan Ghaus, Navy, Capt Zaheer Ahmed Majid, Navy, Capt Khurram Shahzad, Navy, Capt M Farman Rao, Navy, Capt Ahmed Shabieh ul Kabeer, Navy, Commander Zaheer Ahmad, Navy, Commander Shahab Hussain Khan, Navy, Commander Azeem Ilyas, Navy, Lt Commander Ammad Ali Shah, Navy, Group Captain Muhammad Ahsan Zafar, GD (P), Air Force, Group Captain Sarfraz Sarwar Butt, AD, Air Force, Group Captain Mahmood Ahmad, IT, Air Force, Wing Commander Adil Bashir, GD (N), Air Force, Wing Commander Tauqeer Azam, AD, Air Force, Wing Commander Muhammad Kamran Javed, IT, Air Force, Wing Commander Syed Jowaid Ahmad, Met, Air Force, Squadron Leader Aitzaz Ul Islam, GD (P), Air Force, Squadron Leader Ali Saad, GD (N), Air Force, Squadron Leader Hafiz Ghulam Mahayyudin, AD, Air Force, Squadron Leader Muhammad Fahad, AD, Air Force, Squadron Leader Sangeen Zada, A&SD, Air Force, Asstt Warrant Officer Shoaib Muhammad, Log Asstt, Air Force, Corporal Technisian Muhammad Abu Baker, Grd Combt, Air Force, Junior Technician Awais Ahmed, Met Asstt, Air Force and Junior Technician Mushtaq Ahmad, ATC, Air Force.

Following officers and men have been conferred with COAS Commendation Card

Brig Waseem Arshad, Baloch, Col Hamid Ashraf, TSO, Col Asad Ullah, CMI, Col Muhammad Hamad, AC, Col Hasan Parvez, AK, Col Salman Jamshaid, EME, Lt Col Salman Shafique, AD, Lt Col Syed Babar Zafar Bukhari, Arty, Lt Col Safdar Ali Khan, NLI, Lt Col Sajid Mumtaz, Arty, Lt Col Abid Ali, NLI, Lt Col Amer Faiz Abbasi, CMI, Lt Col Kashif Ali, CMI, Lt Col Fazli Mehmood Qureshi, FF, Lt Col Jawad Amin, CMI, Lt Col Sikandar Riaz, Punjab, Lt Col Syed Asif Hussain, ICTO, Lt Col Muhammad Tahir Qayyum, AK, Lt Col Khoda Bakhash, Avn, Lt Col Malik Yasir Fareed, FF, Lt Col Khalid Hussain, NLI, Lt Col Jahan Dad Khan, CMI, Lt Col Mumtaz Hussain Tahir, CMI, Lt Col Raheel sajjad Shah, NLI, Lt Col Muhammad Sajjad Hussain, FF, Lt Col Muhammad Rehan Kayani, Sindh, Maj Omair Amin, AC, Maj Mehran Mehmood Khan, CMI, Maj Khawaja Bilal Ahmed, NLI, Maj Humayoon Khan, AC, Maj Muhammad Zubair, Punjab, Maj Hafiz Syed Arsalan Ahmed, Arty, Maj Syed Muees Sultan, Baloch, Maj Muhammad Saad Khan, Arty, Maj Adil, NLI, Maj Adnan Ayaz, NLI, Maj Ahmed Hashmi, Avn, Maj Muhammad Faisal, Punjab, Maj Raja Arslan Zafar, FF, Maj Syed Abdul Haseeb Shah, CMI, Maj Bilal Ahmad, Arty, Maj Anees Ahmed Shah, NLI, Maj Adeel Altaf Unar, Punjab, Maj Bilal Tahir, EME, Maj Shehroze Tariq, AC, Maj Shahzeb Raza, Avn, Maj Talha Javaid Dogar, Punjab, Maj Jahangeer Ali, Sindh, Maj Muhammad Mohsin, Punjab, Maj Malik Hashim, CMI, Maj Nasir Ali, Baloch, Maj Muiz Zahir Khan, AC, Maj Muhammad Adnan Yousaf, NLI, Maj Khawar Iqbal, FF, Maj Muhammad Siddique, Sindh, Maj Malik Shahroz Ali, Engr, Maj Muhammad Jamil Nasir Hashmi, Punjab, Maj Saeed Ahmed, AK, Maj Haris Danyal, FF, Maj Meesum Abbas Khan, Punjab, Maj Muneeb Ur Rehman, FF, Maj Hassan Taimour, NLI, Maj Muhammad Umar Tahir, AK, Maj Zia Ur Rehman, Punjab, Maj Jaleel Zeb, Punjab, Maj Fahad Taimoor, Arty, Maj Muhammad Umer Ayaz Balor, AC, Maj Muhammad Dayan Tariq, Sigs, Maj Muhammad Ahmad Khan, Sig, Maj Muhammad Hamza, Sigs, Maj Muhammad Kashif Hassan, FF, Maj Zeeshan Ali Manzoor, Punjab, Maj Arman Karim, Baloch, Maj Muhammad Yasin Afridi, Engrs, Maj Muhammad Usman Iftikhar, FF, Maj Ijlal Ahmed, Sindh, Maj Hameed Akbar, Ord, Maj Zahid Mumtaz, EME, Capt Imtiaz Ibrahim, ASC, Capt Shaaf Ur Rehman, ASC, Capt Muhammad Haris Dilawar, Punjab, Capt Muhammad Taha Khan, FF, Capt Muhammad Haroon, AK, Capt Sheraz Ramzan, Baloch, Capt Ahmadyar Hayat, Punjab, Capt Muhammad Hamza, Punjab, Capt Jalal Khan, Baloch, Capt Muhammad Junaid, NLI, Capt Mahaz Ullah Dilazak, AK, Capt Vishaq Khan, AD, Capt Sheraz Magsi, AK, Capt Syed Nasruddin, Arty, Capt Hisham Ashraf, Arty, Capt Hawad Khan, Arty, Capt Muhammad Tarique, NLI, Capt Tahir Alam, FF, Capt Mansoor Ilahi, ASC, Capt Muhammad Rehan Yasin, Sindh, Capt Mubeen Abid, Baloch, Capt Muhammad Qasim Bin Waris, AC, Capt Umair Khan, Sindh, Capt Shah Farid Ul Haq, AK, Capt Rahim Ullah, Baloch, Capt Rassam Rashid, FF, Capt Ateeq Ur Rehman Rana, FF, Capt Abdur Rehman, AD, Capt Ayaz Ahmed, FF, Capt Fazal Rabbani, AK, Capt Junaid Khan, NLI, Capt Mamoon Ur Rehman, Arty, Capt Bilal Ahmed, NLI, Capt Azhar Chughtai, AK, Capt Muhammad Arslan, Punjab, Capt Muhammad Ahmed Tariq, Arty, Capt Mian Laeeq Ahmad Khan, AK, Capt Osama Bin Aftab, FF, Capt Talha Majeed, NLI, Capt Bilal Hameed, FF, Capt Nowsherawan Khan, NLI, Capt Tanzeel Ahmed, FF, Capt Ali Haider, Punjab, Capt Danish Manzoor Turk, Arty, Capt Syed Muhammad Mazhar Iqbal, Arty, Capt Qasim Manzoor, AD, Capt Abu Huraira, Punjab, Capt Usama Zahid, Arty, Capt Hammad Ul Hassan, AK, Capt Muhammad Danish Qamar, AD, Capt Waqar Miraj, FF, Capt Muhammad Shoaib Rafiq, AC, Capt Aamir Shehzad, NLI, Capt Muhammad Mubashir Nazir, Sindh, Capt Ibrar Karim, Sigs, Capt Ch Afaq Ahmad, Sigs, Capt Muhammad Asfand Yar Khan, AMC GDMO, Lt Muhammad Tanzeel Ur Rehman, FF, Lt Usama Ahmed, Sindh, Lt Batoor Khan Khattak, FF, Lt Zain Abdullah, AC, Lt Kamal Din, Baloch, Lt Atiq Ur Rehman, FF, Lt Mahad Mustafa Mehdi Janjua, Punjab, Lt Muhammad Kamil Khan, AK, Lt Noman Ali Shah, FF, Lt Mir Muhammad Bakhtiar Khan, Baloch, Lt Hamza Ahmad, AC, Lt Muhammad Abdullah Athar, NLI, Lt Muhammad Mirsab Bin Fahad, Sindh, Lt Sayed Waqar Hussain, Punjab, Ris Sardar Ali, AC, Asst Dir Jawad Ali, Baloch, Sub Sajjad Ali, Punjab, Sub Nadeem Ashraf, FF, Sub Zahid Ali, NLI, Sub Muhammad Hadi, NLI, Sub Wilayat Shah, NLI, Sub Sami Ullah, SSG, Sub Muhammad Karim FC KP (S), Sub Sada Khan, FC KP (S) Sub Mumtaz Ali, FC Bln (N), Sub Rehmat Ullah, FC Bln (N), Sub Hassan Badshah, FC Bln (S), Sub Zafar Iqbal, FC Bln (S), N/Ris Nazeer Ahmed, AC, N/Ris Bashir Khan, AC, N/Sub Muhammad Ilyas, Punjab, N/Sub Muhammad Abbas Ahmad, Punjab, N/Sub Asghar Ghani Sadiq, Punjab, N/Sub Sajid Iqbal Cheema, Punjab, N/Sub Rizwan Hussain, Punjab, N/Sub Abdul Rahim, Punjab, N/Sub Muzaffar Ali Mahar, Baloch, N/Sub Imad Ali, FF, N/Sub Muhammad Atif Khan, FF, N/Sub Amar Shazad, AK, N/Sub Abid Hussain, SSG, N/Sub Faryad Ali, SSG, N/Sub Naqeeb Ullah, FC KP (S), N/Sub Khan Zaman, FC KP (S), N/Sub Syed Rasool, FC KP (S), N/Sub Gul Bahar, FC KP (S), N/Sub Syed Javaid Hussain, FC KP (S), N/Sub Saqib Ur Rehman, FC KP (S), N/Sub Khanzar, FC KP (S), N/Sub Gul Wali, FC Bln (N), N/Sub Fazal Khan, FC Bln (N), Hav Ali Shah, Arty, Hav Asif Hayat, Punjab, Hav Niaz Ahmad, Punjab, Hav Khalid Raza, Punjab, Hav Muhammad Imran, Punjab, Hav Abid Ali, Punjab, Hav Rooh Ul Amin, Punjab, Hav Liaqat, Baloch, Hav Muhammad Imtiaz, Baloch, Hav Tahir Mehmood, FF, Hav Ihsan Ullah, FF, Hav Sohail Qadir, FF, Hav Muhammad Zubair, FF, Hav Ajmair Younis, AK, Hav Wahid Aziz, AK, Hav Ghulam Asghar, Sindh, Hav Sami Ud Din, NLI, Hav Mohabat Khan, SSG, Hav Kamran Naveed, EME (Avn), Hav Abid Ullah Khan, CMI, Hav Ijaz Ahmad, FC KP (N), Hav Khowz Wali, FC KP (N), Hav Hayat Ullah, FC KP (N), Hav Zahoor Khan, FC KP (S), Hav Muhammad Shahzad, FC KP (S), Hav Gul Marif, FC KP (S), Hav Muhammad Yousaf Khan, FC KP (S), Hav Nasir Hussain, FC KP (S), Hav Muhammad Ibrahim, FC KP (S), Hav Sahir Shah, FC KP (S), Hav Muhammad Ishaq, FC KP (S), Hav Zahid Khan, FC Bln (N), Hav Laiq Zaman, FC Bln (N), Hav Muhammad Imran, FC Bln (S), Hav Zain Ul Abideen, FC Bln (S), L/Hav Afzal Aman, FF, L/Hav Sabir Ullah, FF, Nk Irfan Ali, Arty, Nk Muhammad Qasim, Punjab, Nk Abrar Ali, Punjab, Nk Muhammad Mustafa, Baloch, Nk Nawab Ali, FF, Nk Zeeshan Khan, FF, Nk Muhammad Essa Khan, AK, Nk Izat Ali, AK, Nk Muhammad Akmal Khan, SSG, Nk Sharif Ud Din, SSG, Nk Muhammad Waleed Khattak, SSG, Nk Muhammad Rafaqat, SSG, Nk Mastan Ali, SSG, Nk Muhammad Azhar Ashraf, SSG, Nk Muhammad Afzal Nigah, CMI, Nk Safdar Khan, DSF, Nk Haji Muhammad FC KP (N), Nk Fazal Wahdood, FC KP (N), Nk Syed Iftikhar Hussain, FC KP (S), Nk Imtiaz Ullah, FC KP (S), Nk Shahid Hussain, FC KP (S), Nk Faqir Shahzad, FC KP (S), Nk Zafar Ullah Khan, FC KP (S), Nk Rehman Ullah, FC KP (S), Nk Noor Hamid Shah, FC KP (S), Nk Asghar Saeed, FC KP (S), Nk Ihsan Ullah, FC KP (S), Nk Gulsa Khan, FC Bln (N), Nk Sana Ullah, FC Bln (N), Nk Amir Shahzad, FC Bln (S), Nk Shakeel, FC Bln (S), Nk Irfan Ullah, FC Bln (S), Lnk Bashir Ahmed, Arty, Lnk Safdar Amin, Punjab, Lnk Asif Ali, Punjab, Lnk Maqsood Haider, Punjab, Lnk Aziz Ullah, Punjab, Lnk Babar Hamayun, Baloch, Lnk Muhammad Khalid, FF, Lnk Abid Hussain, FF, Lnk Nadeem Khan, FF, Lnk Aman Ullah, FF, Lnk Umar Badshah, FF, Lnk Mazhar Khan, FF, Lnk Abdul Qadoos, AK, Lnk Asghar Balqiaz, Sindh, Lnk Aqib Zulfiqar, Sindh, Lnk Muhammad Tanzeel, Sindh, Lnk Taimoor Ali, Sindh, Lnk Muhammad Nadeem, SSG, Lnk Muhammad Arslan, SSG, Lnk Arif Ali, SSG, Lnk Israr Khan, SSG, Lnk Ahmad Ali Khan, SSG, Lnk Nawab Ali, FC KP (N), Lnk Gul Zali, FC KP (N), Lnk Muhammad Iqbal, FC KP (N), Lnk Muhammad Ibrahim, FC KP (N), Lnk Haji Hussain, FC KP (N), Lnk Shabab Ali, FC KP (S), Lnk Jameel Khan, FC KP (S), Lnk Farhad Ullah, FC KP (S), Lnk Iftikhar Hussain, FC KP (S), Lnk Luqman Ullah, FC KP (S), Lnk Rasool Ghulam, FC KP (S), Lnk Khair Zaman, FC KP (S), Lnk Muhammad Tahir, FC KP (S), Lnk Muhammad Ibrahim, FC KP (S), Lnk Shoaib Ahmad Khan, FC KP (S), Lnk Sadiq Noor, FC KP (S), Lnk Sahib Khan, FC Bln (N), Lnk Akbar Khan, FC Bln (N), Swr Umer Habib, AC, Gnr Abdur Rehman, Arty, Sep Atiq Ur Rehman, Punjab, Sep Rehmat Ullah, Punjab, Sep Aqib, Punjab, Sep Junaid Ali Abbas, Punjab, Sep Waseem Sajjad, Punjab, Sep Zafar Ali, Punjab, Sep Atif Ali, Punjab, Sep Muhammad Ayaz, Punjab, Sep Abdul Wahid, Punjab, Sep Muhammad Liaqat Khan, Punjab, Sep Mumtaz Khan, Punjab, Sep Imran Ahmad Khan, Baloch, Sep Nazar Hussain, Baloch, Sep Muhammad Mudassar, Baloch, Sep Abdul Nasir, FF, Sep Muhammad Izhar Hussain Shah, FF, Sep Jamshaid Ullah, FF, Sep Gulfam Ali, FF, Sep Niaz Ahmad, FF, Sep Saqlain Arif, FF, Sep Zar Badshah, FF, Sep Muhammad Talha, FF, Sep Hafeez Ur Rehman, FF, SW Kaleem Masih, FF, Sep Muhammad Atiq, AK, Sep Wajed Shrief, AK, Sep Muhammad Qaisar Zaman, AK, Sep Muhammad Adnan, AK, Sep Hasnain Bashir, AK, Sep Muhammad Rashid Rafiq, Sindh, Sep Muhammad Luqman, Sindh, Sep Adris Riaz, NLI, Sep Khan Azam, NLI, Sep Syed Farooq Hussain Shah, SSG, Sep Ashiq Hussain, SSG, Sep Muhammad Qadeer Arshad, SSG, Sep Waqas Ali, SSG, Sep Abu Bakar Siddique, SSG, Sep Arif Zaman, SSG, Sep Tahir Aziz, SSG, Sep Sohail Mansha, SSG, Sep Mashooque Ali, SSG, Sep Dilawar Khan, AD, Sep Adnan Hassan, ASC, Sep Fazal-e-Ahad, CMI, Sep Touseef Gul, DSF, Sep Muhammad Nouman, DSF, Sep Saleem Ullah, DSF, Sep Syed Muhammad Qaisar, FC KP (N) Sep Noor Madin, FC KP (N), Sep Muhammad Farooq Khan, FC KP (N), Sep Imran Khan, FC KP (N), Sep Nizam Ud Din, FC KP (N), Sep Ihtisham Ali, FC KP (N), Sep Amir Hassan, FC KP (N), Sep Nishad Khan, FC KP (N), Sep Sher Alam, FC KP (N), Sep Shahbaz Sarfaraz, FC KP (S), Sep Ikram Ud Din, FC KP (S), Sep Muhammad Zarman, FC KP (S), Sep Usama Khan, FC KP (S), Sep Naimat Ullah, FC KP (S), Sep Abdul Wahid, FC KP (S), Sep Muhammad Taib, FC KP (S), Sep Shahid Ahmad, FC KP (S), Sep Saeed Ur Rehman, FC KP (S), Sep Qamar Zaman, FC KP (S), Sep Zia Ullah Khan, FC KP (S), Sep Zahid Raees, FC KP (S), Sep Said Wakeel, FC KP (S), Sep Muhammad Faraz Khan, FC KP (S), Sep Haroon, FC KP (S), Sep Muhammad Faizan, FC Bln (S), Sep Dilawar Iqbal Khan, FC Bln (S), Sep Mir Wali Khan, FC Bln (S), Sep Ali Nawaz, FC Bln (S), Sep Tuseef Umar, PCG, Sep Malik Kaleem Ullah, PCG, Sep Abrar Sultan, PCG, Sep Farhan, PCG and NCB (E) Muhammad Iqbal (Shaheed), AMC.

Following officers have been conferred with Hilal-i-Imtiaz (Military)

Maj Gen Waseem Haider Shah, Baloch, Maj Gen Muhammad Shamraiz, Arty, Maj Gen Abu Bakar Shahbaz, AC, Maj Gen Naiknam Muhammad Baig, Punjab, Maj Gen Umar Farid, Punjab, Maj Gen Ali Iqbal, AC, Maj Gen Mazhar Nazir, FF, Maj Gen Muhammad Kamran Saleem, AD, Maj Gen Muhammad Atif Bin Akram, Punjab, Maj Gen Kamran Ahmed, AC, Maj Gen Muhammad Imran Khan Babar, Sindh, Maj Gen Syed Muhammad Jawad Tariq, FF, Maj Gen Zulfiqar Ali Bhatty, AC, Maj Gen Mehar Omar Khan, Baloch, Maj Gen Tufail Ahmad, HCA, Maj Gen Muhammad Fayyaz Malik, HCA, Maj Gen Anjum Anwar Qadri, AMC Spec, Rear Admiral Ateeq Ur Rehman Abid, SI(M), Navy, Rear Admiral Kamran Ahmed, SI(M), Navy, Rear Admiral Kashif Munir, SI(M), Navy, Air Marshal Zaeem Afzal, GD (P), Air Force, Air Marshal Imran Qadir, GD (P), Air Force and Air Marshal Muhammad Ehsan Ulhaq, GD (P), Air Force.

Following officers have been conferred with Sitara-i-Imtiaz (Military)

Brig Nadeem Iqbal Chaudhry, ASC, Brig Shahzad Iftikhar Bhatti, Arty, Brig Rana Faisal Rafiq, Ord, Brig Umer Usman, FF, Brig Amer Riaz, AC, Brig Syed Ali Akhtar Shah, Sindh, Brig Muhammad Asghar Mahmood, AC, Brig Aijaz Ahmad, AD, Brig Taoheed-Uz-Zaman, Arty, Brig Javaid Akhtar, Arty, Brig Toheed Ullah, Baloch, Brig Imran Safdar, Punjab, Brig Gul Zareen, Baloch, Brig Shahrukh Hasan, Sindh, Brig Mian Tauqeer Ashfaq, Baloch, Brig Syed Atif Munawar Shah, Sindh, Brig Muhammad Kashif Hamayoun, AK, Brig Muhammad Manzoor Alam, AK, Brig Ummar Shahzad Raja, Baloch, Brig Kamran Ahmed, AC, Brig Waqar Aziz, AC, Brig Alamgeer Ayub, AK, Brig Amir Inayat, CMI, Brig Asif Ali, Arty, Brig Salman Khaliq Qureshi, FF, Brig Adnan Bashir Dhariwal, Punjab, Brig Syed Waqas Bin Waris, FF, Brig Sohaib Bin Munir, AK, Brig Zia Ud Din Ahmed, Ord, Brig Rizwan Ullah Nazir, Sindh, Brig Syed Imran Ali, AC, Brig Rashid Mahmood, Punjab, Brig Khawaja Salman Khalid, Arty, Brig Syed Burhan Uddin Ahmed, FF, Brig Naseer Shahzad, Punjab, Brig Ali Zahid, FF, Brig Umar Nawaz Janjua, AC, Brig Muhammad Yasir Rehmani, Arty, Brig Muhammad Imran Baig, Arty, Brig Omer Saeed, Arty, Brig Faisal Chaudhry, Baloch, Brig Muhammad Arshad, AC, Brig Murad Hussain, AK, Brig Adnan Aurakzai, FF, Brig Tanweer Hussain, Sindh, Brig Habib Ullah, NLI, Brig Imran Siddique, FF, Brig Yasir Waqas, AC, Brig Ihtesham Ul Haq, AD, Brig Muhammad Saqib Arshad, AC, Brig Muhammad Nausherwan Zafar, FF, Brig Muhammad Younis, FF, Brig Kamran Aslam, Arty, Brig Aqeel Ahmad Khan, Sigs, Brig Nauman Azmat Mir, EME, Brig Muhammad Salman Hayat, EME, Brig Faisal Ahmed Arif Sheikh, EME, Brig Shahid Iqbal, PhD, TSO, Brig Saad Ullah Abbasi, HCA, Brig Amina Nadeem, Spec, Brig Umberin Koukab, AFNS, Col Arsalan Ali, Arty, Col Syed Nazar Abbas, AD, Col Imran Ul Ghani, Engrs, Col Muhammad Najeeb Naazir, Sigs, Col Sajid Hussain, T Bt, Baloch, Col Syed Umer Farooq Hussain, AK, Col Fawad Haider, Baloch, Col Shaukat Ali, NLI, Col Muhammad Omer Talal, Avn, Col Muhammad Mudassar Ejaz, Avn, Col Amir Pervaiz, CMI, Col Amir Zafaryab Khan, EME, Col Saboor Ahmad, Phd, AEC, Col Arshad Mahmood, HCA, Col Azhar Hosain Minhas, SPEC, Col Mamoona Noreen, AFNS, Commodore Ashar Ahmed Khan Niazi, Navy, Commodore Muhammad Arslan Khan, Navy, Air Commodore Qanbar Ali Shah, GD (P), Air Force, Air Commodore Ahmad Assad Kamal, GD (P), Air Force, Air Commodore Junaid Saleem, GD (P), Air Force, Air Commodore Hammad Khurshid, GD (P), Air Force, Air Commodore Fahd Zafar, GD (P), Air Force, Air Commodore Waqas Amjad, GD (P), Air Force, Air Commodore Naveed Mahmood Humayun, GD (P), Air Force, Air Commodore Imtiaz Rahim Shahzada, GD (P), Air Force, Air Commodore Muhammad Atif Hashim, Engg, Air Force, Air Commodore Waqas Khan Durrani, Engg, Air Force, Air Commodore Zeeshan Ahmed, Engg, Air Force, Air Commodore Ahsen Turab Aezdy, Engg, Air Force, Air Commodore Fuad Asghar Mirza, Engg, Air Force, Air Commodore Sarmad Khalil, AD, Air Force, Air Commodore Malik Ehsan-Ul-Haq, AD, Air Force, Air Commodore Ahmad Ammar, AD, Air Force, Air Commodore Waqas Ashraf, A&SD, Air Force, Air Commodore Hassan Mehmood, A&SD, Air Force, Air Commodore Faisal Shahzad, Edu, Air Force, Air Commodore Jawad Ahmed, ACCTS, Air Force and Group Captain Tallal Reza Khan, GD (P), Air Force.

Following officers have been conferred with Tamgha-i-Imtiaz (Military)

Lt Col Raza Zamir, AC, Lt Col Danish Anis Khan, AC, Lt Col Muhammad Omar Awan, Arty, Lt Col Rehman Shah, Arty, Lt Col Umair Arif, Arty, Lt Col Muhammad Shoaib, Arty, Lt Col Mohammad Ishaq, Arty, Lt Col Abdul Rauf Tahir, Arty, Lt Col Hassan Saeed Arty, Lt Col Muhammad Zafar Ishaq, Arty, Lt Col Mudassar Farooq, AD, Lt Col Safi Ullah, AD, Lt Col Raja Hussain Subhani, AD, Lt Col Faraz Anwar, AD, Lt Col Muhammad Usman, AD, Lt Col Muhammad Hamad Hussain, Engrs, Lt Col Junaid Khalid Khan Jadoon, Engrs, Lt Col Imran Nawaz, Engrs, Lt Col Lutufullah Muzammal, Engrs, Lt Col Waqar Ul Hassan, Sigs, Lt Col Amer Nawab, Sigs, Lt Col Muhammad Naveed, Sigs, Lt Col Shahid Abbas, Sigs, Lt Col Zeeshan Aslam, Punjab, Lt Col Akhtar Zaman Bangash, Punjab, Lt Col Muhammad Sohaib Khan, Baloch, Lt Col Ejaz Ahmad, Baloch, Lt Col Hassan Jawed, Baloch, Lt Col Mudassar Samdani, FF, Lt Col Sajid Farooq, T Bt, FF, Lt Col Zafar Mahmood, AK, Lt Col Muhammad Azeem Iqbal, AK, Lt Col Muhammad Sajjad Aslam, Sindh, Lt Col Adeel Yousuf, Sindh, Lt Col Muhammad Zahid, NLI, Lt Col Yasir Abbas, NLI, Lt Col M Saqib Mehmud, Avn, Lt Col Naqi Abbas, Avn, Lt Col Tashfeen Akhtar, Avn, Lt Col Muhammad Tahir Hanif, Avn, Lt Col Rizwan Azeem Cheema, Avn, Lt Col Muhammad Khurram, CMI, Lt Col Asmat Ullah, CMI, Lt Col Iqbal Hasan, CMI, Lt Col Noman Arif, ASC, Lt Col Kashif Imran, ASC, Lt Col Muhammad Asim, ASC, Lt Col Assad Raza, ASC, Lt Col Muhammad Abbas, Ord, Lt Col Umar Hayat, Ord, Lt Col Muhammad Kashif Fayyaz, EME, Lt Col Muhammad Azeem Ali, EME, Lt Col Asif Yousaf, EME, Lt Col Ehsan Ali, AEC, Lt Col Syed Umar Waqar Ahmed Shah, AEC, Lt Col Agha Javed Akbar Khan, AEC, Lt Col Abdul Qadir, AEC, Lt Col Hisham Bin Hafeez Awan, AEC, Lt Col Sher Azam Khan, GL, Lt Col Kunwar Sharoon Jiwan Mall, ICTO, Lt Col Samreen Zaidi, HCA, Lt Col Sohail Usman, HCA, Lt Col Zanobia Lehrasab, HCA, Lt Col Muhammad Khalid Azam Khan, SPEC, Lt Col Adil Aleem, SPEC, Lt Col Tanveer Fatima, AFNS, Lt Col Musserat Perveen, AFNS, Lt Col Fauzia Ali Abbasi, AFNS, Lt Col Naheeda Shabbir, AFNS, Lt Col Roobina Kausar, AFNS, Lt Col Shumaila Jabeen, AFNS, Lt Col Nabila Zarin, AFNS, Lt Col Azmat Shahnaz, AFNS, Lt Col Farida Khan, AFNS, Maj Muhammad Haroon Khan, AC, Maj Atif Miraj, AC, Maj Asim Abbas, AC, Maj Rana Abdul Wajid Ali, Arty, Maj Mirza Anjum Baig, Arty, Maj Anss Saeed, Arty, Maj Naveed Akbar Khan, AD, Maj Imran Arif, AD, Maj Imran Khaliq, Sigs, Maj Inam Ullah Khan, Sigs, Maj Mirza Muhammad Arslan Baig, Baloch, Maj Ishtiaq Ahmed, Baloch, Maj Azmat Jalal, FF, Maj Aziz Ahmed Marri, FF, Maj Muhammad Anwar Sharif, FF, Maj Mushtaq Ahmad Marwat, FF, Maj Azhar Ali Bangash, FF, Maj Asad Mehmood, Avn, Maj Noman Ghani, Avn, Maj Shahzad Akbar, Avn, Maj Majid Sattar, Avn, Maj Kalim Ullah, Avn, Maj Ahmad Javaid Hashmi, Avn, Maj Abdullah, Avn, Maj Chaudhry Haseeb Riaz, Ord, Maj Omer Tuaha Ahmed Awan, Ord, Maj Rana Saqib Hussain, Ord, Maj Muhammad Nadeem, Ord, Maj Muhammad Waqar Ullah, EME, Maj Faisal Manzoor, EME, Maj Hafiz Muhammad Umar, EME, Maj Farrah Deeba, AFNS, Commander Adeel Ahmad, Navy, Commander Attique Sajid, Navy, Commander Muhammad Hassan Zia Khan, Navy, Commander Aamir Ali Durrani, Navy, Commander Farhan Malik, Navy, Surg Cdr Syed Tariq Parwez, Navy, Lt Commander Aman Shareef, Navy, Lt Commander Zafar Mehmood, Navy, Lt Commander Arsalan Baig, Navy, Lt Commander Syed Shan Abbas, Navy, Lt Commander Muhammad Ahmed, Navy, Lt Commander Bilal Maqsood, Navy, Wing Commander Naveed Akhtar, GD (P), Air Force, Wing Commander Talha Jibran, GD (P), Air Force, Wing Commander Usman Haider Khan, GD (P), Air Force, Wing Commander Kashif Inayat, GD (P), Air Force, Wing Commander Sohaib Rehman, GD (P), Air Force, Wing Commander Muhammad Kamran Khan, GD (P), Air Force, Wing Commander Khurram Ikram, GD (P), Air Force, Wing Commander Qasim Khan, GD (P), Air Force, Wing Commander Azhar Hussain, GD (P), Air Force, Wing Commander Muhammad Waqas Nazar, Engg, Air Force, Wing Commander Hammad Ahmed, Engg, Air Force, Wing Commander Salman Shahid, AD, Air Force, Wing Commander Muhammad Ramzan, AD, Air Force, Wing Commander Abubakar Shaikh, A&SD, Air Force, Wing Commander Murad Ali, A&SD, Air Force, Wing Commander Muhammad Qaiser Mansoor, Log, Air Force, Wing Commander Nadia Ashraf, Edu, Air Force and Wing Commander Hadia Malik, Med, Air Force.