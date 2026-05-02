PHF snnounces national training camp for FIH Pro League

LAHORE, MAY 2 /DNA/ – The Pakistan Hockey Federation (PHF) has announced a national senior hockey team training camp in preparation for the crucial matches of the FIH Pro League, scheduled to be played in Belgium and England from June 13 to June 28, 2026.

According to details, based on the recommendations of the PHF President, the Professional Development Committee, the National Selection Committee, and Head Coach Manzoor-ul-Hasan, the training camp will be held at the National Hockey Stadium in Lahore. The camp will run from May 4, 2026, to June 6, 2026.

In a statement issued by the PHF, all invited players and officials have been instructed to report to the Head Coach at the Pakistan Sports Board (PSB) Coaching Centre in Lahore by 5:00 PM on May 4, 2026. Players have been directed to bring a No Objection Certificate (NOC) from their respective departments, a passport valid for at least six months, eight passport-sized photographs, and playing kits (colored and white).

The PHF has informed all relevant departments and sports boards via letter to consider the players’ and officials’ attendance from May 3 to June 30, 2026, as “on duty,” and to issue immediate NOCs.

Selected players for the training camp:

Goalkeepers: Muneeb-ur-Rehman (WAPDA), Ali Raza (Navy), Waqar (WAPDA), Abdullah Ishtiaq Khan (MPCL), Bilal Khan (Quetta), Awn Muhammad (Lahore), Faizan Janjua (Customs), Owais Rashid (Lahore), Zubair (Army).

Defenders: Sufyan Khan (Customs), Imad Butt (NBP), Abubakar Mahmood (NBP), Arbaz (MPCL), Nadeem Khan (MPCL), Abdul Mannan (PAF), Hammad Anjum (WAPDA), M. Abdullah (MPCL), Arshad Liaqat (MPCL), M. Zain (Customs), Ali Hamza (Navy), Yasir Islam (Bannu), Babar Sadat (Karachi), Saad Shafiq (Lahore), Sufyan (Army), M. Hammad (DHA), Basharat Ali (Navy), Samiullah (Customs), Umar Mustafa (WAPDA), Imad (Army), Adnan (Karachi), Arbaz Ayaz (Karachi), Yasir Ali (Peshawar), M. Amjad (Lahore), Ahsan Nadeem (Lahore).

Midfielders: Moeen Shakeel (WAPDA), Ghazanfar Ali (MPCL), Zakariya Hayat (Navy), Umer Sattar (MPCL), Salman Razaq (WAPDA), Junaid Manzoor (NBP), M. Imad (Customs).

Strikers: Afraz Khan (MPCL), Ahmed Nadeem (MPCL), Hanan Shahid (WAPDA), Rana Waheed Ashraf (WAPDA), Abdul Rehman (PAF), Hamza Fayyaz (Customs), Abu Zar (Customs), Rana Waleed Ashraf (Navy), Bilal (Chakwal), Bilal Akram (Lahore), Abdullah Yousuf (Rangers), Adeel Latif (Customs), Ali Murtaza (MPCL), Shahzaib (Karachi), Saad Zahir (Karachi), Akbar Ali (Lahore), Usman Ashraf (Karachi), Abdul Wahab (Karachi), Muhammad Mohsin Khan (Lahore).

Officials: Olympian Manzoor-ul-Hasan (DHA) has been appointed as Head Coach, while Olympian Khawaja Muhammad Junaid and Olympian Shakeel Abbasi will serve as coaches. Sultan Ashraf will perform duties as Video Analyst.