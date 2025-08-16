Malaysian High Commissioner joins sports gala in Islamabad for unity
ISLAMABAD, AUG 16 /DNA/ – The Malaysian High Commission in Islamabad organized a lively Sports Gala, bringing together Malaysian diplomats, their families, and community members for a day of fun, fitness, and camaraderie.
High Commissioner Azhar bin Mazlan actively participated in various sports events, underscoring the spirit of togetherness and friendship that marked the occasion.
