Full squads revealed for ACC Men’s Asia Cup 2025

With the ACC Men’s Asia Cup 2025 just days away, all eyes are on the teams as final squads are locked in. Hosts United Arab Emirates (UAE) added to the excitement on Thursday, unveiling their much-awaited lineup as the last team to do so.

The tournament will be held across two venues in the UAE — Dubai International Cricket Stadium and Sheikh Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi — from September 9 to 28.

Abu Dhabi will host eight matches, including one Super Four clash on September 23, while Dubai will stage the majority of games, including both high-profile Pakistan-India encounters, should the two sides progress beyond the group stage.

All matches will start at 6pm Gulf Standard Time, except for the September 15 fixture between UAE and Oman.

The curtain-raiser of the Asia Cup 2025 will feature Afghanistan taking on Hong Kong on September 9.

The eight teams are divided into two groups, with Group A featuring arch-rivals Pakistan and India alongside Oman and the UAE. Group B includes Sri Lanka, Afghanistan, Bangladesh, and Hong Kong.

All squads are listed below:

SQUADS

GROUP-A

Pakistan: Salman Agha (capt), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Shah Afridi, Sufiyan Muqeem

UAE: Muhammad Waseem (captain), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma (wicketkeeper), Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D’Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra (wicketkeeper), Rohid Khan, Simranjeet Singh, Saghir Khan.

India: Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill (vc), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (wk), Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (wk), Harshit Rana, Rinku Singh.

Oman: Jatinder Singh (captain), Hammad Mirza, Vinayak Shukla, Sufyan Yousuf, Ashish Odedera, Aamir Kaleem, Mohammad Nadeem, Sufyan Mehmood, Aryan Bisht, Karan Sonavale, Zikriya Islam, Hassnain Ali Shah, Faisal Shah, Mohammad Imran, Nadeem Khan, Shakeel Ahmad, Samay Shrivastava.

GROUP-B

Afghanistan: Rashid Khan (capt), Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, AM Ghazanfar, Noor Ahmad, Fareed Ahmad, Naveen-ul-Haq, Fazalhaq Farooqi

Bangladesh: Litton Das (capt, wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali, Shamim Hossain, Nurul Hasan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Mohammad Saifuddin

Hong Kong: Yasim Murtaza (C), Babar Hayat (VC), Zeeshan Ali (WK), Shahid Wasif (WK), Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Ehsan Khan, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq Ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Anas Khan, Haroon Mohammad Arshad, Ali-Hassan, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed

Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana.