Saturday, November 29, 2025
Egyptian Foreign Minister arrives in Islamabad

| November 29, 2025
ISLAMABAD, NOV 29 /DNA/ – Badr Ahmed Mohamed Abdelatty, Foreign Minister of the Arab Republic of Egypt, has arrived in Islamabad on an official visit.

During the visit, he will hold formal talks with Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50.

The visit underscores the historic brotherly ties between Pakistan and Egypt and will further deepen bilateral cooperation.

