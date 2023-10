Bangladesh all out for 204 against Pakistan

Kolkata, OCT 31: Pakistan Tuesday restricted Bangladesh to 204 in a must-win World Cup match at the Eden Gardens in Kolkata.

Playing XIs

Pakistan: Abdullah Shafique, Fakhar Zaman, Babar Azam (c), Mohammad Rizwan (wk), Saud Shakeel, Iftikhar Ahmed, Agha Salman, Shaheen Shah Afridi, Usama Mir, Mohammad Wasim, Haris Rauf.

Bangladesh: Litton Das (wk), Tanzid Hasan, Najmul Hossain Shanto, Shakib Al Hasan (c), Mushfiqur Rahim, Mahmudullah, Towhid Hridoy, Mehidy Hasan Miraz, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam.