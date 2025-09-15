Monday, September 15, 2025
Australian HC visits Dawlance Service Centre

| September 15, 2025
Australian HC visits Dawlance Service Centre

MULTAN, SEP 15 (APP/DNA): Australian High Commissioner Neil Hawkins visited Dawlance’s first-ever female-led service centre in Multan on Monday.

The franchise is run by two entrepreneurs, Rimsha Yaqoob and Aliza Rukhsana, marking a historic milestone for women’s empowerment in Pakistan.

Hawkins praised Dawlance for promoting gender inclusion and innovation, saying such initiatives  support socio-economic growth and inspire women to join technical and entrepreneurial roles.

Dawlance Director HR Muhammad Ahmad said the initiative aims to provide quality after-sales  service while creating opportunities for women to take leadership roles in various fields.

Dawlance reaffirmed its commitment to empowering women and promoting gender diversity across its network nationwide.

