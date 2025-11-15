At least two killed, several injured in Hyderabad fireworks factory blast
HYDERABAD, NOV 15: At least two person were killed and several others sustained injuries after a blast occurred in fireworks factory in Hyderabad’s Latifabad area, the assistant commissioner said on Saturday.
