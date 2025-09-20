Asia Cup 2025: Bangladesh win toss, elect to bowl first against Sri Lanka
ABU DHABI: Bangladesh won the toss and elected to bowl first against Sri Lanka in the ACC Men’s T20 Asia Cup 2025 Super Four clash at the Dubai International Cricket Stadium on Saturday.
Squads
Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara and Matheesha Pathirana.
Bangladesh: Litton Das (capt, wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali, Shamim Hossain, Nurul Hasan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan, Taskin Ahmed, Shoriful Islam and Mohammad Saifuddin.
Related News
Asia Cup Super 4: Bangladesh down Sri Lanka as Hasan, Hridoy hit fifties
DUBAI, SEPT 20: Bangladesh chased down a 169-run target as half-centuries from Towhid Hridoy andRead More
Asia Cup 2025: Fifty-up Shanaka powers Sri Lanka to fighting total against Bangladesh
DUBAI: All-rounder Dasun Shanaka’s quickfire half-century powered Sri Lanka to a formidable total against BangladeshRead More
Comments are Closed