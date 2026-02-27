Ahsan Bakhtawari hosts iftar for diplomats, friends
ISLAMABAD, FEB 27 /DNA/ – Ahsan Bakhtawari chairman clean and Green movement Islamabad hosted an iftar dinner for his diplomatic friends at his residence which was attended by H.E. Atajan Movlamov, Ambassador of Turkmenistan and dean of diplomatic core; H.E. Ms Ina Lepel, Ambassador of Germany; H.E. Ms Mary O’Neil, Ambassador of Ireland; H.E. Wolfgang Oliver Kutschera, Ambassador of Austria; H.E. Khazar Farhadov, Ambassador of Azerbaijan; H.E. Alisher Tukhtayev, Ambassador of Uzbekistan; H.E. Sharifzoda Yusuf, Ambassador of Tajikistan; H.E. Pham Anh Tuan, Ambassador of Vietnam; H.E. Azhar bin Mazlan, High Commissioner of Malaysia; H.E. Ms Rita Dhital, Ambassador of Nepal; H.E. Fred Senevirathne, High Commissioner of Sri Lanka; H.E. Mansoor Karim Bakhsh, High commissioner of of Mauritius; H.E. Wunna Han, Ambassador of Myanmar; H.E. Ms Fatou Harerimana, Ambassador of Rwanda; and H.E. Sheikh Nur Mohamad Hassan, Ambassador of Somalia.
The event was also graced by many other distinguished guests including Hassan Ali Zaigham DG MOFA, Choudhry Abdul Majeed, Senator Abdul Qadir, Ms Farah Naz Akbar Parliamentary Secretary, Salim Safi and Malik Yaseen, whose presence added warmth and grace to the blessed Ramadan gathering.
The evening reflected the true spirit of Ramadan, fostering friendship, goodwill and meaningful exchange among the esteemed guests in a serene and cordial atmosphere.
