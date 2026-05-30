165 Pakistani pilgrims arrive in Islamabad
ISLAMABAD, MAY 30: The return of Pakistani pilgrims from Saudi Arabia after performing Hajj has begun. 165 pilgrims arrived in Islamabad on the first Pakistan International Airlines (PIA) flight from Madinah. Flight PK-742 landed at Islamabad International Airport at 7:15pm.
Chief Operating Officer of Islamabad International Airport Aftab Gilani welcomed the pilgrims on arrival.
The airport manager presented flower garlands to the pilgrims. The first PIA flight carrying 165 Pakistani pilgrims arrived in Islamabad from Madinah as the post-Hajj repatriation operation got under way.
Related News
165 Pakistani pilgrims arrive in Islamabad
ISLAMABAD, MAY 30: The return of Pakistani pilgrims from Saudi Arabia after performing Hajj hasRead More
KP CM Afridi urges GB chief justice to ensure transparency amid ‘alarming’ electoral environment
PESHAWAR, MAY 30: Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Sohail Afridi on Saturday wrote to the ChiefRead More
Comments are Closed